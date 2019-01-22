DHMİ 3 bin 169 güvenlik görevlisi alacak!
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), bünyesine toplam 3 bin 169 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. 18 yaşını dolduran ve en az lise mezunu olan vatandaşların başvuruda bulunabileceği DHMİ güvenlik görevlisi alımı için bazı fiziki koşullar da önem arz edecek. Peki, DHMİ özel güvenlik personeli alımı için başvuru nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Özel güvenlik görevlisi alarak bünyesindeki istihdam sayısını arttırmaya hazırlanan DHMİ, kadın ve erkek personellerde aranan şartları yayımladı. İşte, hangi ilde kaç kişinin alınacağı ve alım şartları hakkında bazı bilgiler
ALIM SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 01 Nisan 2019 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 3 bin 619 personelle özel güvenlik hizmeti alınması işi için ihaleye çıktı. İhalede en çok alımın yapılacağı havalimanı 221 personel ile Atatürk Havalimanı oldu.
Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü 19 Şubat salı günü Ankara’da DHMİ Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. DHMİ’nin çıktığı ihale, 184 vardiya sorumlusu, 47 proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 bin 619 personelle güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor.
ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
Özel güvenlik personelinde aranan şartlardan bazıları şöyle;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından yasaklı olmamak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
18 yaşı doldurmuş olmak,
Görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
5188 sayılı kanunun 14.maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak,
Özel güvenlik personelinin fiziki görünümü ve diksiyonu düzgün olacak.
Erkeklerde boy 170 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini-15 kg fazlasını aşmayacak.
Bayanlarda boy 160 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini - 15 kg fazlasını aşmayacak.
Proje sorumluları ile vardiya amirlerinde boy, kilo ve yaş kriterleri aranmayacak.
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
ALIMLAR HANGİ İLLERE YAPILACAK?
Çalışanların görevlendirilecekleri yerler sayıları ile şöyle;
Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu-110 personel
Adıyaman Havalimanı-57 personel
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu-74 personel
Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu-34 personel
Atatürk Havalimanı- 221 personel
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı-77 personel
Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu-76 personel
Bingöl Havalimanı-77 personel
Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu-53 personel
Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu-44 personel
Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu-50 personel
Denizli Çardak Havalimanı-94 personel
Diyarbakır Havalimanı-148 personel
Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu-69 personel
Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu-84 personel
Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu-67 personel
Gaziantep Havalimanı-124 personel
Genel Müdürlük / Ankara-11 personel
Gökçeada Havalimanı / Çanakkale-9 personel
Hatay Havalimanı-98 personel
Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı-88 personel
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı- 46 personel
Kahramanmaraş Havalimanı-69 personel
Kars Harakani Havalimanı- 68 personel
Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR / DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu-41 personel
Konya Havalimanı ve Ermenek Yumurtepe ile Mut SSY İstasyonu-78 personel
Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu-39 personel
Mardin Havalimanı-99 personel
Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu-61 personel
Muş Havalimanı-76 personel
Nevşehir Kapadokya Havalimanı-38 personel
Isparta Süleyman Demirel Havalimanı-48 personel
Samsun Çarşamba Havalimanı-75 personel
Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu-78 personel
Sinop Havalimanı-46 personel
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu-87 personel
Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu-180 personel
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı-110 personel
Tekirdağ Çorlu Havalimanı-33 personel
Tokat Havalimanı-20 personel
Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu-168 personel
Van Ferit Melen Havalimanı-88 personel
Ordu Giresun Havalimanı-128 personel
Ankara Esenboğa Havalimanı- 56 personel
Antalya Havalimanı-57 personel
Balıkesir Merkez Havalimanı-21 personel
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