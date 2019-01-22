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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

DHMİ 3 bin 169 güvenlik görevlisi alacak!

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DHMİ 3 bin 169 güvenlik görevlisi alacak!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), bünyesine toplam 3 bin 169 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. 18 yaşını dolduran ve en az lise mezunu olan vatandaşların başvuruda bulunabileceği DHMİ güvenlik görevlisi alımı için bazı fiziki koşullar da önem arz edecek. Peki, DHMİ özel güvenlik personeli alımı için başvuru nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Özel güvenlik görevlisi alarak bünyesindeki istihdam sayısını arttırmaya hazırlanan DHMİ, kadın ve erkek personellerde aranan şartları yayımladı. İşte, hangi ilde kaç kişinin alınacağı ve alım şartları hakkında bazı bilgiler

ALIM SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 01 Nisan 2019 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 3 bin 619 personelle özel güvenlik hizmeti alınması işi için ihaleye çıktı. İhalede en çok alımın yapılacağı havalimanı 221 personel ile Atatürk Havalimanı oldu.

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü 19 Şubat salı günü Ankara’da DHMİ Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. DHMİ’nin çıktığı ihale, 184 vardiya sorumlusu, 47 proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 bin 619 personelle güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor.

ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Özel güvenlik personelinde aranan şartlardan bazıları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

18 yaşı doldurmuş olmak,

Görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

5188 sayılı kanunun 14.maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak,

Özel güvenlik personelinin fiziki görünümü ve diksiyonu düzgün olacak.

Erkeklerde boy 170 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini-15 kg fazlasını aşmayacak.

Bayanlarda boy 160 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini - 15 kg fazlasını aşmayacak.

Proje sorumluları ile vardiya amirlerinde boy, kilo ve yaş kriterleri aranmayacak.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

ALIMLAR HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Çalışanların görevlendirilecekleri yerler sayıları ile şöyle;

Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu-110 personel

Adıyaman Havalimanı-57 personel

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu-74 personel

Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu-34 personel

Atatürk Havalimanı- 221 personel

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı-77 personel

Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu-76 personel

Bingöl Havalimanı-77 personel

Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu-53 personel

Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu-44 personel

Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu-50 personel

Denizli Çardak Havalimanı-94 personel

Diyarbakır Havalimanı-148 personel

Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu-69 personel

Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu-84 personel

Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu-67 personel

Gaziantep Havalimanı-124 personel

Genel Müdürlük / Ankara-11 personel

Gökçeada Havalimanı / Çanakkale-9 personel

Hatay Havalimanı-98 personel

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı-88 personel

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı- 46 personel

Kahramanmaraş Havalimanı-69 personel

Kars Harakani Havalimanı- 68 personel

Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR / DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu-41 personel

Konya Havalimanı ve Ermenek Yumurtepe ile Mut SSY İstasyonu-78 personel

Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu-39 personel

Mardin Havalimanı-99 personel

Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu-61 personel

Muş Havalimanı-76 personel

Nevşehir Kapadokya Havalimanı-38 personel

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı-48 personel

Samsun Çarşamba Havalimanı-75 personel

Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu-78 personel

Sinop Havalimanı-46 personel

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu-87 personel

Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu-180 personel

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı-110 personel

Tekirdağ Çorlu Havalimanı-33 personel

Tokat Havalimanı-20 personel

Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu-168 personel

Van Ferit Melen Havalimanı-88 personel

Ordu Giresun Havalimanı-128 personel

Ankara Esenboğa Havalimanı- 56 personel

Antalya Havalimanı-57 personel

Balıkesir Merkez Havalimanı-21 personel

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