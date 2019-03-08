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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.03.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında mütalaa

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DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında mütalaa

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 5'i tutuklu 7'si firari 20 sanığın yargılandığı davada mütalaasını hazırlayan savcılık, 18 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, firari iki sanığın dosyasının ise ayrılmasını talep etti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı, 5 Aralık 2018'de, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda, 6'sı tutuklu 11 sanığın katıldığı ve tutuklu bir sanığın tahliyesine karar verilen duruşmanın ardından, celse arasında mütalaasını hazırlayarak dava dosyasına sundu.

Mütalaada, silahlı terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin tespitine yönelik İdil Kültür Merkezi isimli yerde yapılan aramalarda örgütsel dijital materyallerin ele geçirildiği belirtilerek, sanıkların kod isim kullanarak örgütün üst yönetim birimiyle yaptıkları örgütsel yazışmaların ve örgütün yönetim biriminin sanıklara verdiği örgütsel talimatların tespit edildiği bildirildi.

Tanık ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin verdikleri ifadelere göre sanıkların DHKP/C üst yönetiminin talimatlarıyla kurulup faaliyet yürüten, örgüt içinde "sporcular" olarak anılan Halkın Hukuk Bürosu'nda faaliyette bulundukları kaydedilen mütalaada, sanıkların örgütün üst yönetimiyle örgütsel yazışmalar yaptıkları, yakalanan örgüt mensuplarına örgütün talimatlarını ilettikleri, cezaevlerinden kalan örgüt mensuplarından temin ettikleri mektupların Yürüyüş adlı örgüte müzahir dergide yayımlanmasını sağladıkları ve talimatla örgütsel faaliyetlere katıldıkları aktarıldı.

"SANIKLAR ÖRGÜT HİYERARŞİSİNE DAHİL"

Sanıkların örgüt hiyerarşisine dahil oldukları ve kod isim kullandıkları da vurgulanan mütalaada, ikametlerinde gerçekleştirilen arama işlemlerinde örgüte müzahir yayınların ve materyaller ele geçirilen sanıkların suçlamalara konu eylemleri sıralandı.

Örgüt içindeki konumları, yürüttükleri faaliyetler ve haklarındaki diğer tespitler neticesinde suç konusu eylemlerinin DHKP/C silahlı terör örgütü üyeliği kapsamında kaldığının anlaşıldığı vurgulanan sanıkların tümünün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, firari olan avukat sanıklar Oya Aslan ve Günay Dağ hakkında dosyanın ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesi de istendi. 
Davanın bir sonraki duruşmaları, sıralı olarak 18, 19, 20 ve 21 Mart'ta Silivri'de yapılacak.

Davanın firari sanıklarından Barkın Timtik, Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ne 26 Şubat't a düzenlenen operasyonla, örgütün yöneticilerinin de yer aldığı 7 şüpheliyle yakalanmış, 2 Mart'ta dosyasına bakan mahkemece, yakalama kararının yüzüne okunmasının ardından tutuklanmıştı. 

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