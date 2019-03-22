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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.03.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

DHKP/C davasında mahkemeyi tehdit eden avukat hakkında soruşturma

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DHKP/C davasında mahkemeyi tehdit eden avukat hakkında soruşturma

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 20 sanığın yargılandığı ve karara bağlanan davanın son duruşmasında çıkan olaylarla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, bir sanık avukatının salondaki barikatı aşıp mahkeme heyetine yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunmasına ilişkin görüntü ve tutanaklar ortaya çıktı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan ve karara bağlanan davanın son duruşmasında, bir sanık avukatının, salondaki barikatı aşıp mahkeme heyetine yönelik tehdit ve hakarette bulunması üzerine “hakaret” ve “ tehdit” suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, dosyaya giren duruşma salonundaki görüntülerde, heyetin ara kararları yazdırdığı sırada bir grup sanık avukatının zorla duruşmaya girmeye çalıştığı, bunun üzerine jandarmanın avukatlara müdahale ettiği, bu sırada sanık avukatlarından Bahattin Özdemir'in salondaki barikatı aştığı yer alıyor.

Söz konusu avukatın, salonun ortasına gelerek mahkeme heyetine yönelik tehdit ve hakarette bulunması üzerine tutanak tutulduğu da belirtildi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Mart'ta yapılan duruşmada, heyet tarafından ara kararların yazıldığı sırada sanık avukatları duruşma salonunun kapısını zorlayarak içeri girmişti. Bir kısım avukatın salona zorla girmesi üzerine jandarma müdahale etmişti. Sanık avukatlarından Bahattin Özdemir, duruşma salonunun ortasına gelerek, heyete hakarette bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarından Bahattin Özdemir'in, hakimlere karşı hakaret içerikli sözlerde bulunması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti. 

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