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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.12.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

DHBT sınav yorumları gelmeye başladı! DHBT 2018 soruları ve cevapları yayımlandı mı?

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DHBT sınav yorumları gelmeye başladı! DHBT 2018 soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Bu sabah girdikleri sınavın ardından DHBT soruları ve cevapları için harekete geçen binlerce kişi, internet üzerinden diğer adayların sınava yönelik yorumlarını da araştırmaya başladı. ÖSYM'nin en geç hafta içerisinde yayımlamasının beklendiği DHBT sınav soruları ve cevapları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. İşte, sosyal medyada yer alan DHBT sınav yorumları hakkında bazı bilgiler

DHBT soruları ve cevapları, sınava dahil olan birçok kişinin gündemindeki konu oldu. Sınavda işaretledikleri soruların doğruluğunu teyit etmek isteyen binlerce aday, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlar öncesinde DHBT soruları ve cevapları için araştırmalarına başladı. Peki, DHBT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, merakla araştırılan o detaylar

 

DHBT SINAV YORUMLARI

İşte, sosyal medyada yer alan bazı DHBT yorumları

Elmaşekerii
Güldük eğlendik de cidden Yusuf hocalı sorunun cevabı neydi? #dhbt

@AliMetinATCI
#dhbt sen nasıl birşeysin öyle?

@duzgunn
benim hatırladığım cevaplarım:
- zeyd
- hz hud ve hz Nuh
- Dırar
- meşveret

@seffaflenss
Lisansta hazırladığım tez sayesinde #dhbt de bir soru yaptım. Nerde işine yaricak diye düşünürdüm hep tezi hazırlarken

@minmustegfir
İşin özeti her geçen sene dünya nufûsu artıyor, öyle olunca talep de artıyor. E kontenjan da belli. Ösym de bu oranı dikkate alarak zorluk seviyesini belirliyor.
İşte bu yüzden böyle zor ve ince soruyorlar.
Korkarım bu zorluk her sene artacak.

@ilyic_ivan
#Ösym bey ne yapıyorsunuz?
Biz Çanakkale boğazını geçmeye çalışan ingiliz değiliz #dhbt

DHBT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM, DHBT soruları ve cevaplarının bu yıl ne zaman yayımlanacağına dair herhangi bir duyuruda bulunmadı. Ancak, ÖSYM'nin 2016 yılında sınav sonrası soru ve cevapları aynı gün içerisinde yayımlandığı bilgisi ele alındığında, DHBT 2018 soru ve cevaplarının bugün ya da en geç 11 Aralık tarihine kadar yayımlanacağı söylenebilir.

ADAYLARA HANGİ SORULAR YÖNELTİLDİ?

Toplam 60 dakika süren sınavda adaylara 40 soru yöneltildi. İlk 20 soruyu kapsayan DHBT-1 alanında,  İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Siyer, İslam Ahlakı konularından sınava tabi tutulan adaylar;

İkinci 20 soruyu kapsayan DHBT-2 alanında ise,  Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dini Hitabet konularıyla karşılaştı.

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