DHBT soruları ve cevapları yayımlandı! İşte, ÖSYM giriş ekranı
DHBT soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçlar öncesinde sorular ve cevaplar ile sağlama yapmak isteyen binlerce kişi, ÖSYM'nin yayımladığı DHBT soruları ve cevapları üzerinden incelemelerini gerçekleştirebilecek. İşte, DHBT soruları ve cevapları hakkında merak edilen bazı bilgiler
2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM, resmi sayfasından paylaştığı duyuruyla DHBT soruları ve cevaplarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Şimdi ise gözler sonuç tarihinde. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
09 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Aralık 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.
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ÖSYM'nin resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2018 DHBT sınav sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde erişime açılacak.
DHBT’YE KİMLER GİREBİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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