DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi
DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan birçok vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 9 Aralık tarihinde gerçekleşen DHBT sınavının ardından adaylar sonuçlar için beklemeye başladı. ÖSYM tarafından verilen bilgiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi.
DHBT sınav sonuçları için heyecan dorukta. 9 Aralık tarihinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanması amacıyla DHBT sınavı yapılmıştı. Yapılan sınavın ardından sonuç tarihi merak ediliyordu. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi.
ÖSYM, 2018 yılı takvimiyle hem sınav hem de sonuç tarihlerini paylaşmıştı. Buna göre, 9 Aralık tarihli DHBT sonuçları 04 Ocak 2019 tarihinde erişime açılacak.
DHBT KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.
DHBT-1 KONULARI
a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
d) Siyer
e) İslam Ahlakı
DHBT-2 KONULARI
a) Tefsir
b) Fıkıh
c) Hadis
d) Akaid ve Kelam
e) İslam Tarihi
f) Dinler ve Mezhepler Tarihi
g) Dini Hitabet
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