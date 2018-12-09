DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM bilgisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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09.12.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM bilgisi

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DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM bilgisi

DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, ÖSYM'nin pazar günü gerçekleştirdiği sınavın hemen ardından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak dahil oldukları sınavda nasıl bir sonuç elde ettiklerini DHBT sınav sonuçları ile öğrenecek olan adaylar, bu sürecin nasıl gelişeceğini sorgulamaya devam ediyor. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

9 Aralık Pazar günü 11.15'te tamamlanan DHBT sınavının ardından gözler sonuç bilgisine çevrildi. ÖSYM'nin birçok merkezde gerçekleştirdiği sınavlara katılım sağlayan adaylar, DHBT sonuçları için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den alınan net bilgiler

DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2018 DHBT sınav sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde erişime açılacak. 

Sonuçların değerlendirilmesi aşamasında ise şu yöntemler izlenecek;

Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak “Değerlendirme” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.

Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS’ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS’ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az “1 ham puanı (net)” bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.

DHBT-1 KONULARI

a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
d) Siyer
e) İslam Ahlakı

DHBT-2 KONULARI

a) Tefsir
b) Fıkıh
c) Hadis
d) Akaid ve Kelam
e) İslam Tarihi
f) Dinler ve Mezhepler Tarihi
g) Dini Hitabet

 

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