DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS’nin bu yılki son sınavı olan DHBT’nin (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)sonuçları için geri sayım devam ediyor. Diyanet kadrosunda yer almak isteyen memur adaylarını ilgilendiren DHBT sınavı 9 Aralık Pazar günü gerçekleşmişti. Peki, DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) değerlendirme sonuçları için nefesler tutuldu. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Peki, DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, 2018 yılı takvimiyle hem sınav hem de sonuç tarihlerini paylaşmıştı. Buna göre, 9 Aralık tarihli DHBT sonuçları 04 Ocak 2019 tarihinde erişime açılacak.
DHBT KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.
DHBT-1 KONULARI
a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
d) Siyer
e) İslam Ahlakı
DHBT-2 KONULARI
a) Tefsir
b) Fıkıh
c) Hadis
d) Akaid ve Kelam
e) İslam Tarihi
f) Dinler ve Mezhepler Tarihi
g) Dini Hitabet
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