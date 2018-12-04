DHBT ne zaman yapılacak? 2018 KPSS DHBT sınav tarihi
DHBT ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunlarının gireceği DHBT sınavının tarihi belli oldu. Sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İşte o tarih.
DHBT’nin başvuruları 9-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. 2018- 2019 ÖSYM iş takvimine göre, KPSS-DHBT sınavı bu yıl 9 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak.
Diyanet DHBT Sınavı Sınav Giriş Belgelerinin sınav tarihinden bir hafta önce açıklanması bekleniyor.
DHBT NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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