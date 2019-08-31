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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Esma MURAT - Onur MERİÇ / DHA
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

DHA muhabirine darp ve ters kelepçe

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DHA muhabirine darp ve ters kelepçe

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, önceki gün, özel halk otobüsü kaza yaptı, 5 kişi yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri gibi gazeteciler de olay yerine ilk ulaşanlardı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ümit Uzun ile kameraman Harun Uyanık, kazayı haberleştirmek için Bağlar Caddesi Dolunay Sokak’ta çalışmaya başladı. Bu sırada ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polislerden bazıları muhabir Ümit Uzun’un sokaktan çıkmasını istedi. Polisler, görevini yaptığını belirten Uzun’u önce bir iş yeri önünde tartakladı, sonra içeriye soktu. Uzun’u arkadan kelepçe takarak gözaltına alan polisler, tartaklayarak polis aracına götürdü. Bir süre polis aracında tutulduktan sonra serbest bırakılan Uzun, hastaneden darp raporu alarak polisler hakkında şikâyetçi oldu. Ümit Uzun olayı şöyle anlattı:

DHA muhabirine darp ve ters kelepçe

‘BUNA HAKKINIZ YOK’

“Bilgi almak için beyaz eşya parçaları satan bir esnafın izniyle iş yerine girmiştim. Yanıma ekip amiri olduğunu öğrendiğim polis memuru geldi ve dükkândan çıkmamı söyledi. İzin aldığımı birazdan çıkacağımı söyledim. Daha sonra polislerden biri kolumu tutarak ‘Çık lan dışarı’ diyerek beni çekti. Kameraman arkadaşıma seslenerek olanları çekmesini istedim. Diğer polis, görüntü almasını engelledi. Ekipler amiri ise beni göğsümden iterek dükkânın içine soktu. Darp etmeye başladılar. İş yerinde bir raf var, beni oraya yapıştırdılar. O sırada bir polis memuru sol bileğimi bükerek arkadan kelepçe taktı. Kelepçe takıldıktan sonra diğer polis memuru da ceplerimi aradı. Ben de ‘Memur bey böyle bir şey yapamazsınız, beni arama hakkınız yok. Hele ki ellerinizi cebime sokma hakkınız hiç yok. Bu, hürriyeti tahdite giriyor’ dedim. ‘Sen görürsün yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz’ dedi ve cebimden cüzdanımı aldı. Zorla araca bindirdiler. Bu olaylar yaşanırken kaza yapan otobüsün şoförü hâlâ otobüsün içindeydi. Daha sonra ilçe emniyet müdür yardımcısı gelip kelepçeyi açtı.”

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