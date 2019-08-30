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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.08.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

DHA Muhabiri kelepçe takan polislerden şikayetçi oldu

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Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ümit Uzun, Gaziosmanpaşa’da trafik kazası haberleştirmeye çalışırken polis tarafından tartaklanıp kelepçelendi. Ümit Uzun, polisler hakkında şikayetçi oldu. Ümit Uzun, yaşananları anlattı.

Gaziosmanpaşa’da dün 5 kişinin yaralandığı özel halk otobüsü kazası meydana geldi. Sağlık ve polis ekipleri gibi gazeteciler de olay yerine ilk ulaşanlardı. DHA muhabiri Ümit Uzun ile kameraman Harun Uyanık da kazayı haberleştirmek için Bağlar Caddesi Dolunay Sokak’ta çalışmaya başladı. Bu sırada ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polislerden bazıları muhabir Ümit Uzun’un sokaktan çıkmasını istedi. Görevini yaptığını belirtmesine rağmen polisler, Uzun’u önce bir iş yeri önünde tartakladı, sonra içeriye soktu. Uzun’u arkadan kelepçe takarak gözaltına alan polisler, tartaklayarak polis aracına götürdü. Ümit Uzun bir süre polis aracında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Uzun, hastaneden darp raporu alarak polisler hakkında şikayetçi oldu.

"ISRARLA ÇIKMAMI İSTEDİLER"

Olayı anlatan Ümit Uzun, "Otobüs kazası sonrası kameraman arkadaşımla birlikte, buraya geldik ve haber yapmak için bilgi toplamaya başladık. Harun görüntü çekerken ben de bilgi topluyordum. Çevredeki esnafa sorup bilgi alıyor ve olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü araştırıyordum. Bu sırada emniyet görevlileri olay yerine şerit çekiyordu. Bilgi almak için beyaz eşya parçaları satan bir esnafın izniyle iş yerine girmiştim. Elimde sadece mikrofonum vardı, görüntü çekmiyordum. Bu sırada yanıma ekip amiri olduğunu öğrendiğim polis memuru geldi ve benim dükkandan çıkmamı söyledi. Ben de dükkan sahibinden izin aldığımı birazdan çıkacağımı söyledim. Fakat ısrarla çıkmamı istediler. Diğer polis memurları da aynı şekilde. ’Bilgi alayım birazdan çıkacağım. Size zorluk çıkarmıyorum ki’ dedim. Onlar da zorluk çıkardığımı söylediler" dedi.

"SOL BİLEĞİMİ BÜKEREK ARKADAN KELEPÇE TAKTI"

"Daha sonra polislerden biri kolumu tutarak, ’Çık lan dışarı’ diyerek beni çekti" diyen Uzun, "Ben de kameraman arkadaşıma seslenerek olanları çekmesini söyledim. O sırada diğer polis memuru, hemen Harun’a yöneldi ve kamerasını kapatarak görüntü almasını engelledi. Ekipler amiri ise beni göğsümden iterek dükkanın içine soktu. Ve beni sert bir şekilde itmeye devam etti. Darp etmeye başladılar. İş yerinde bir raf var, beni oraya yapıştırdılar. Yüzüm rafa yapışmış şekilde duruyordum. O sırada bir polis memuru sol bileğimi bükerek arkadan kelepçe taktı. Kelepçe takıldıktan sonra diğer polis memuru da ceplerimi aradı, ellerini cebimin içine soktu. Ben de ’Memur bey böyle bir şey yapamazsınız, beni arama hakkınız yok. Hele ki ellerinizi cebime sokma hakkınız hiç yok. Bu ’hürriyeti tahdit’e giriyor, bunu yapmayın’ dedim. ’Sen görürsün yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz’ dedi ve cebinden cüzdanımı aldı.

Ekip amiri talimat verdi; ’Bunu araca götürün, ardından da karakola götürün’ dedi. Beni dükkandan çıkarıp kolumu ve ensemden sıktılar. Beni zorla araca bindirdiler. Araca bindirdiklerinde de ’Ne yapıyorsunuz, beni nereye götürüyorsunuz?’ dedim. Çünkü ne olduğunu anlamadım. Araçta bir müddet bekledim. Telefonum çalıyor, cevap veremedim. Polisler başımda bekledi."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

"Bu olaylar yaşanırken kaza yapan otobüsün şoförü hala otobüsün içinde ve kurtarma çalışmaları sürüyordu" diyen Ümit Uzun, "Daha sonra ilçe emniyet müdür yardımcısı gelip kelepçeyi açtı. Hastaneye giderek darp raporu aldım. Daha sonra Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundum" şeklinde konuştu.

Bu arada Ümit Uzun’a darp ve gözaltı görüntüleri üzerine gazeteciler sert tepki gösterdi. Bir çok gazeteci polislerin tutumunu kınadı.

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