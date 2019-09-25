DGS'de geri sayım! 2019 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (2019 DGS) tercih sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Yerleştirme işlemlerinin üzerinden günler geçmesine rağmen, DGS ek tercih sürecinin henüz başlamaması dolayısıyla adayların konuyla ilgili araştırmaları hız kazandı. DGS ek tercih kılavuzunun heyecanla yayımlanacağı tarihi bekleyenler ÖSYM'nin açıklamasına kilitlendi. Peki, 2019 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?
Boş kontenjan bilgilerine göre hareket edecek olan öğrenciler, ikinci yerleştirmeler için bekleyişe başladı. Üniversitelerin dört yıllık programına yerleşecek olanlar, ek tercihlerini yayımlanan DGS ek tercih kılavuzuna göre gerçekleştirecek. Peki, 2019 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, konuyla ilgili detaylar.
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini başlatmıştı.
4 Eylül'de DGS tercih sonuçlarının açıklanması doğrultusunda ve bu bilgiler baz alınarak, DGS ek tercihlerinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI
DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;
163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.
Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.
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