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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 20:16, Son Güncelleme:

DGS'de geri sayım! 2019 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

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DGS'de geri sayım! 2019 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı (2019 DGS) tercih sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Yerleştirme işlemlerinin üzerinden günler geçmesine rağmen, DGS ek tercih sürecinin henüz başlamaması dolayısıyla adayların konuyla ilgili araştırmaları hız kazandı. DGS ek tercih kılavuzunun heyecanla yayımlanacağı tarihi bekleyenler ÖSYM'nin açıklamasına kilitlendi. Peki, 2019 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

Boş kontenjan bilgilerine göre hareket edecek olan öğrenciler, ikinci yerleştirmeler için bekleyişe başladı. Üniversitelerin dört yıllık programına yerleşecek olanlar, ek tercihlerini yayımlanan DGS ek tercih kılavuzuna göre gerçekleştirecek. Peki, 2019 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, konuyla ilgili detaylar.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini başlatmıştı.

4 Eylül'de DGS tercih sonuçlarının açıklanması doğrultusunda ve bu bilgiler baz alınarak, DGS ek tercihlerinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

 

 

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