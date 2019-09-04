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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

DGS yerleştirme sonucu sonrası ek tercihler ne zaman alınacak?

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DGS yerleştirme sonucu sonrası ek tercihler ne zaman alınacak?

ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (2019- DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuçların ardından şimdi ise boş kalan kontenjanlar için ek tercih süreci başlayacak. Peki DGS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

İki yıllık yükseköğretim diplomalarını 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. 163 bin kişinin tercih yaptığı DGS yerleştirme süreci için sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ve Aday Şifresi aracılığıyla öğrenilebilecek.

DGS yerleştirme sürecinde, 163 bin 192 aday, 6 bin 318 program için tercihlerini gerçekleştirmiş ve ÖSYM'nin gerçekleştireceği değerlendirmeyi beklemeye başlamıştı. ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarını 4 Eylül Çarşamba günü saat 16.00 itibariyle erişime açtı.

DGS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

EN AZ BOŞ KONTENJAN İKİNCİ ÖĞRETİMDE

Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı. 

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.

Bu bilgiler baz alındığında, bu yıl DGS üniversite kayıtlarının 13 Eylül tarihinde sona ereceği düşünülürse, ek tercih döneminin 27 Eylül tarihinde başlayacağı söylenebilir.

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