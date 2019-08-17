DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercih kılavuzu, lisans eğitimine geçiş yapmak için sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, DGS tercih işlemleri ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde alınacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, o konular hakkında bilgiler.
Üniversite yerleştirme sürecinin ardından başlayacak olan DGS tercih işlemleri, binlerce öğrenci tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İstek ve puan sıralamasına göre dört yıllık üniversiteleri tercih edecek olan öğrenciler, ÖSYM'nin internet sitesinden işlemlerimi tamamlayacaklar. Peki, DGS tercihleri başladı mı? İşte, 2019 Dikey Geçiş Sınavı tercihleri hakkında detaylı bilgiler.
DGS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Ancak bir önceki yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış, tercih süreci ise 6 Eylül'de başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2019 DGS tercihlerinin en geç önümüzdeki hafta içerisinde başlatılması bekleniyor.
HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLECEK?
Adayların hangi bölümlere geçiş yapabileceği, tercih kılavuzunda yer alacak tablolardan öğrenilebilecek. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle