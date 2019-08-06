DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih işlemlerine başlayacak olan binlerde vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması beklenen DGS tercihleri, kurum tarafından belirlenen takvimde gerçekleştirilecek. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
DGS tercih kılavuzu, iki yıllık bir bölümden dört yıllık bir bölüme geçmek için sınava giren binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak ve DGS tercihleri ne zaman alınacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercihlerinin bu yıl ne zaman yapılacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyor ancak geçtiğimiz yıl 16 Ağustos tarihinde açıklanan sonuçların ardından tercihler 7 Eylül tarihinde alınmaya başlanmıştı. Bu yıl sonuçların 25 Temmuz tarihinde açıklandığı düşünülürse, tercihlerin 16 Ağustos tarihine denk gelmesi gerekmektedir. Ancak bu tarih, üniversitelerin yerleştirme sürecine göre değişkenlik gösterebilir. Bu bilgiler dahilinde DGS tercih kılavuzunun 15 Ağustos tarihinde yayımlanması beklenebilir.
HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLECEK?
Adayların hangi bölümlere geçiş yapabileceği, tercih kılavuzunda yer alacak tablolardan öğrenilebilecek. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.
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