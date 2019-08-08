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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 20:11, Son Güncelleme:

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Bekleyiş sürüyor!

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DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Bekleyiş sürüyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri için bekleyiş devam ediyor. Aldıkları puana göre lisans programlarına geçiş için tercih yapacak olan öğrenciler, DGS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2019- DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu ayın kaçında yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

30 Haziran 2019 tarihinde binlerce adayın katılım sağladığı DGS sınavı sonuçlarının ilan edilmesi sonrası, tercih süreci için heyecanlı bekleyiş başladı. Lisans programlarına yerleşmeyi bekleyen üniversite öğrencileri, ÖSYM tarafından belirlenecek tercih tarihlerini araştırıyor. Tercih kılavuzunun yayımlanması sonrası 2019 DGS tercih işlemleri başlayacak. İşte, DGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri ile ilgili detaylar.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM 2019 DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak geçen yıl DGS tercih süreci ağustos ayında başlamıştı. Bu bilgiler doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzunun 15 Ağustos tarihinde yayımlanması beklenebilir. Detaylar yer aldıkça haberimizin içerisine eklenecektir.

TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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