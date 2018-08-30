DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2018 DGS tercih işlemleri
DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2018 DGS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, iki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih işleminin başlayacağı tarih, bu konuda beklenti içinde olan on binlerce kişinin bir numaralı gündem maddesi oldu. '2018 DGS tercih işlemleri ne zaman?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bulmak adına internette araştırma yapıyor. İşte, DGS tercih işlemleri hakkında merak edilen detaylar...
İki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşların girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2018 DGS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen bir diğer konuda tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı oldu.
Sabırsızlıkla beklenen DGS tercih işlemleri henüz başlamadı. DGS tercihleri, geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının 13 gün sonrasında alınmaya başlanmıştı. Konu hakkında bir gelişme ya da ÖSYM'den yapılan resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
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