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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.08.2018 - 22:48, Son Güncelleme:

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2018 DGS tercih işlemleri

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DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2018 DGS tercih işlemleri

DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2018 DGS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, iki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih işleminin başlayacağı tarih, bu konuda beklenti içinde olan on binlerce kişinin bir numaralı gündem maddesi oldu. '2018 DGS tercih işlemleri ne zaman?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bulmak adına internette araştırma yapıyor. İşte, DGS tercih işlemleri hakkında merak edilen detaylar...

İki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşların girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2018 DGS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen bir diğer konuda tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı oldu.

Sabırsızlıkla beklenen DGS tercih işlemleri henüz başlamadı. DGS tercihleri, geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının 13 gün sonrasında alınmaya başlanmıştı. Konu hakkında bir gelişme ya da ÖSYM'den yapılan resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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