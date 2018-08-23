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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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23.08.2018 - 19:55, Son Güncelleme:

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2018 DGS tercih işlemleri

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DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2018 DGS tercih işlemleri

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, gözler bu kez DGS tercihlerine çevrildi. Aldıkları puan kapsamında DGS tercihi yapacak çok sayıda aday, 2018 DGS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki,  DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2018 DGS tercih işlemleri ne zaman?

21 Temmuz'da yapılan 2018-DGS Sınavı'nın sonuçları daha önceden ilan edildiği gibi 16 Ağustos'ta açıklandı. Üniversitelerden aldıkları iki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen vatandaşlar, yoğun şekilde 'DGS tercihleri ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konu hakkında tüm detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşların girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2018 DGS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen bir diğer konuda tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı oldu. 

Sabırsızlıkla beklenen DGS tercih işlemleri henüz başlamadı. DGS tercihleri, geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının 13 gün sonrasında alınmaya başlanmıştı. Bu bilgiler ışığında, 2018 DGS tercihlerinin 29 Ağustos Çarşamba günü itibariyle erişime açılacağı öngörülebilir. Konu hakkında bir gelişme ya da ÖSYM'den yapılan resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

DGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da uygulanan 2018-DGS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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