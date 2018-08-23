DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2018 DGS tercih işlemleri
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, gözler bu kez DGS tercihlerine çevrildi. Aldıkları puan kapsamında DGS tercihi yapacak çok sayıda aday, 2018 DGS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2018 DGS tercih işlemleri ne zaman?
21 Temmuz'da yapılan 2018-DGS Sınavı'nın sonuçları daha önceden ilan edildiği gibi 16 Ağustos'ta açıklandı. Üniversitelerden aldıkları iki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen vatandaşlar, yoğun şekilde 'DGS tercihleri ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konu hakkında tüm detaylar...
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşların girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2018 DGS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen bir diğer konuda tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı oldu.
Sabırsızlıkla beklenen DGS tercih işlemleri henüz başlamadı. DGS tercihleri, geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının 13 gün sonrasında alınmaya başlanmıştı. Bu bilgiler ışığında, 2018 DGS tercihlerinin 29 Ağustos Çarşamba günü itibariyle erişime açılacağı öngörülebilir. Konu hakkında bir gelişme ya da ÖSYM'den yapılan resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
DGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da uygulanan 2018-DGS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.
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