DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
Örgün ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olanların lisans öğretimine geçebilmesi için 336 bin 573 adayın katılımıyla gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) tercih süreci devam ediyor. Adayların, üniversite kontenjanları ve istek sıralamasına göre tamamlayacağı DGS tercihleri sürerken, son tercih günü merak konusu oldu. Peki, 2019 DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019 DGS tercih sürecini 21 Ağustos tarihinde başlattı. Toplamda 30 tercih hakkı bulunan adaylar, hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri ile ilgili bilgilere DGS Kılavuzu’ndaki Tablo 2’den öğrenecekler. Peki, DGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
21 Ağustos'da başlayan DGS tercihleri 28 Ağustos 2019 tarihleri arasında tamamlanacak. Adaylar DGS tercihlerini ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.
DGS TERCİHLERİNİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Hürriyet muhabiri Önder Öndeş'in haberine göre, DGS tercihlerinde uzmanlar şu önerilerde bulunuyor;
LİSANS PROGRAMLARINI LİSTELEYİN: DGS’de tercih yapmak istediğiniz lisans programlarını; öncelikle puanlarına, üniversitelerin kontenjan sayılarına ve istek sırasına göre listeleyin.
AYRINTILI ARAŞTIRIN: Önlisans mezuniyet alanlarına göre, dikey geçiş yapılabilecek lisans programları hakkında ayrıntılı araştırma yapılmalı. İlgili önlisans programından mezun olan ya da olacak adayların hangi lisans programları tercih edebilecekleri, ÖSYM tarafından yayımlanan DGS Kılavuzu’ndaki Tablo 2’de belirtiliyor. 30 tercih hakkı var.
KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN: Adayların öncelikle DGS tercih kılavuzunu dikkatli incelemeleri gerekiyor. Tercihler, ÖSYM’ye bildirilmeden önce kesinlikle özel koşul ve açıklamalar kısmı okunmalı. Koşullarını taşımadığınız bölümleri asla tercih etmeyin. Çünkü koşulları uygun olmayan bölümleri tercih ederek üniversiteyi kazandığınız takdirde kayıt hakkınız olmayacak. Tüm bu bilgiler iyi araştırılmalı. Tercih süresi içinde, ÖSYM’ye sunduğunuz listelerde değişiklik yapabilirsiniz.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin ÖSYM'den tarih bilgisi geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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