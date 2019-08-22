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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin alınmaya başladığını açıkladı. Adaylar, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden tercih işlemlerini yapabilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan sağlayan DGS tercih süreci başladı. Adaylar belirlenen süre içinde, yayımlanan tercih kılavuzundan yararlanarak tercih işlemlerini tamamlayabilir. İşte, 2019 DGS tercihlerine ilişkin ayrıntılar...

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri alınmaya başlamıştır. Adaylar tercihlerini 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' sayfamızdan yapabilirler. Öte yandan tercih kılavuzu da adayların erişimine açıldı.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

DGS İÇİN ŞARTLI KAYIT MÜJDESİ

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) kayıt tarihlerinde yükseköğretim kurumlarından mezun olamayan öğrencilere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlayarak, bütünleme sınavı veya tek ders sınavı gibi sınavları geçerek mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar yarı yılı başlangıcına kadar, 2019-DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur."

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR İÇİN TIKLAYIN

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin ÖSYM'den tarih bilgisi geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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