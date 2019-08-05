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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM duyurusu bekleniyor

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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM duyurusu bekleniyor

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçlarının açıklanması ardından sıra tercih sürecine geldi. Aldıkları puanlar doğrultusunda tercihte bulunacak olan adaylar, ÖSYM’nin DGS tercih duyurusunu bekliyor. Tercihler, ÖSYM’nin başvuru sayfası olan https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercih süreci için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Kılavuzun yayınlanmasının tercihlerini belirleyecek adaylar sürecin ne zaman başlayacağını merak ediyor ve sık sık ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adayların geçiş yapabilecekleri üniversiteler ve kontenjanlar belli olacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih süreci ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında tercih kılavuzunun ağustos ayı içerisinde yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor. 

DGS TERCİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

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