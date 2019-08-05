DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM duyurusu bekleniyor
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçlarının açıklanması ardından sıra tercih sürecine geldi. Aldıkları puanlar doğrultusunda tercihte bulunacak olan adaylar, ÖSYM’nin DGS tercih duyurusunu bekliyor. Tercihler, ÖSYM’nin başvuru sayfası olan https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS tercih süreci için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Kılavuzun yayınlanmasının tercihlerini belirleyecek adaylar sürecin ne zaman başlayacağını merak ediyor ve sık sık ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adayların geçiş yapabilecekleri üniversiteler ve kontenjanlar belli olacak.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS tercih süreci ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında tercih kılavuzunun ağustos ayı içerisinde yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
DGS TERCİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?
Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.
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