DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
30 Haziran 2019'da, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının, lisans öğrenimine geçişleri için uygulanan, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ait sonuçlar geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açıldı. Gözler şimdi DGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarihlerde. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) DGS tercih kılavuzunu yayımlayarak tercih işlemlerini başlatacağı tarih, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, geçtiğimiz yıllar baz alındığında tercih kılavuzunun ağustos ayı içerisinde yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecek.
CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanan 2019-DGS adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve burada yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden incelenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecek.
Ayrıca adaylar, cevapların ve cevap anahtarının yer aldığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı inceleyebilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek.
Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle