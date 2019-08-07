DGS tercihleri için tarih belli oldu mu?
Üniversitelerden aldıkları iki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen vatandaşlar, yoğun şekilde 'DGS tercihleri ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan 2019 DGS tercih kılavzunun ne zaman yayımlanacağı da araştırılıyor. Peki, DGS tercihleri için tarih belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının ardından, gözler bu kez DGS tercihlerine çevrildi. Aldıkları puan kapsamında DGS tercihi yapacak çok sayıda aday, 2019 DGS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
DGS tercihlerinin bu yıl ne zaman yapılacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyor ancak geçtiğimiz yıl 16 Ağustos tarihinde açıklanan sonuçların ardından tercihler 7 Eylül tarihinde alınmaya başlanmıştı. Bu yıl sonuçların 25 Temmuz tarihinde açıklandığı düşünülürse, tercihlerin 16 Ağustos tarihine denk gelmesi gerekmektedir. Ancak bu tarih, üniversitelerin yerleştirme sürecine göre değişkenlik gösterebilir.
TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yukarıda yer alan bilgiler dahilinde DGS tercih kılavuzunun 15 Ağustos tarihinde yayımlanması beklenebilir. Detaylar yer aldıkça haberimizin içerisine eklenecektir.
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