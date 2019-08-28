DGS tercihleri için bugün son gün - Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercihleri için verilen süre doluyor. ÖSYM tarafından 21 Ağustos 2019 tarihinde alınmaya başlanan DGS tercih sürecinin bugün biteceği hatırlatıldı. Tercih işlemini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, 2019 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin internet aracılığıyla yapılacak tercih başvurularının bugün biteceği hatırlatıldı ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, tercih başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖSYM DGS tercih sonuçlarıyla ilgili bir bilgilendirmede bulunmadı ancak geçtiğimiz yıl 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 20 Eylül’de açıklanmıştı.
BAHAR YARIYILINA KADAR KAYIT HAKKI
Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada, DGS’yi kazanan, ancak eğitim aldığı önlisans programından mezuniyeti gecikenlere yeni bir hak tanındığı belirtildi. Buna göre, DGS kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavını geçerek mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencileri, bu durumlarını belgeleyerek, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecek.
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