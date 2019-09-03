DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi verdi mi?
2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen çok sayıda kişinin başvuru yaptığı DGS tercihleri için sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi verdi mi?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2019-DGS tercih sonuçlarını ne zaman adayların erişimine açacağı araştırılıyor. Açıklanan sonuçlara göre lisans bölümlerine devam edecek öğrenciler, eylül ayının başlamasıyla birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, 2019 DGS tercih sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan sağlayan DGS tercih süreci tamamlandı.
ÖSYM DGS tercih sonuçlarıyla ilgili bir bilgilendirmede bulunmadı ancak geçtiğimiz yıl 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 20 Eylül’de açıklanmıştı.
Konuya dair ÖSYM'den açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.
DGS İÇİN ŞARTLI KAYIT MÜJDESİ
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) kayıt tarihlerinde yükseköğretim kurumlarından mezun olamayan öğrencilere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2019-DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlayarak, bütünleme sınavı veya tek ders sınavı gibi sınavları geçerek mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar yarı yılı başlangıcına kadar, 2019-DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur."
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