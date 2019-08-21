DGS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM'den 2019 DGS açıklaması
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. İki yıllık üniversite eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen vatandaşlar, 21-28 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecek. İşte, DGS tercih kılavuzu ve tercih sürecine dair merak edilen bazı bilgiler
DGS tercihleri 21 Ağustos itibariyle resmen başladı. 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan DGS tercihleri kapsamında adaylar, mezun oldukları ön lisans programına uygun olan lisans programını tercih listesine ekleyebilecek. Açıköğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesine eklenmesi mümkün olacak. İşte, DGS tercih kılavuzu ve tercih sürecine dair bazı bilgiler
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILABİLECEK?
DGS tercih kılavuzu içerisindeki tablolarda yer alan bilgilere göre 21-28 Ağustos tarih aralığında tercih işlemleri yapılabilecek. Tercihler tamamiyle internet üzerinden, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynayacak. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.
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