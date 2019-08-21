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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

DGS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM'den 2019 DGS açıklaması

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DGS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM'den 2019 DGS açıklaması

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. İki yıllık üniversite eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen vatandaşlar, 21-28 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecek. İşte, DGS tercih kılavuzu ve tercih sürecine dair merak edilen bazı bilgiler

DGS tercihleri 21 Ağustos itibariyle resmen başladı. 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan DGS tercihleri kapsamında adaylar, mezun oldukları ön lisans programına uygun olan lisans programını tercih listesine ekleyebilecek. Açıköğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesine eklenmesi mümkün olacak. İşte, DGS tercih kılavuzu ve tercih sürecine dair bazı bilgiler

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILABİLECEK?

DGS tercih kılavuzu içerisindeki tablolarda yer alan bilgilere göre 21-28 Ağustos tarih aralığında tercih işlemleri yapılabilecek. Tercihler tamamiyle internet üzerinden, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. 

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynayacak. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

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