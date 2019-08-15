DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercihler ne zaman yapılacak?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçlarının açıklanma tarihinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihlerin alınması ardından yerleştirmeler adayların DGS puanları ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak online sistem üzerinden gerçekleşecek. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercihler ne zaman yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2019 sınavı 30 Haziran'da 81 ilde yapıldı, sonuçlar ise takvimde de belirtildiği gibi 25 Temmuz'da açıklandı. Sınav ve sonuç heyecanını geride bırakan adaylar, şimdi DGS tercihlerinin alınacağı tarihe odaklandı. DGS tercih kılavuzunun yayımlanması ardından detaylar netleşecek. Peki, tercihler ne zaman yapılacak, ÖSYM'den yeni bir açıklama geldi mi?
Bir önceki yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış, tercih süreci ise 6 Eylül'de başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2019 DGS tercihlerinin en geç bu hafta içerisinde başlatılması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle