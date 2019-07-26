DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 25 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı, sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercih sürecine çevrildi. DGS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercih kılavuzundan faydalanarak tercihlerini gerçekleştirebilecek. DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
30 Haziran'da yapılan DGS’de süreç tercihlerle devam edecek. 25 Temmuz itibariyle sonuçlarını görüntüleyebilen adaylar şimdi tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor.
DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, geçtiğimiz yıllar baz alındığında tercih kılavuzunun ağustos ayı içerisinde yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecek.
DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün ve açıköğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.
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