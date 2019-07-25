DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak ve tercihler ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonuçları ve soruları, kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından, DGS için bir sonraki süreç olan tercih işlemleri adaylar tarafından gündeme gelmeye başladı. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak ve tercihler ne zaman başlayacak? İşte, DGS tercih sürecine dair bazı bilgiler.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının lisans öğrenimlerine devam niteliğinde katılım sağladığı 30 Haziran'da uygulanan DGS'de merakla beklenen sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklandı. Aynı gün ÖSYM, DGS soru ve cevap anahtarını paylaştı. Sınavı geride bırakan adayların, şimdi de tercih tarihleri gündemine geldi. Adaylar, tercih işlemlerini tamamlarken, DGS tercih klavuzunda yer alan lisans programlarını puanlarına göre sıralamalarını yazacaklar. Peki, 2019-DGS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'ninhttp://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih
Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.
DGS tercih klavuzu ve tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
DGS SORU VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM, 2019-DGS'nin cevap kağıtlarını ve aday cevaplarını da internet sitesinden yayımladı. Adaylar, cevap anahtarlarını 10 gün süreyle https://ais.osym.gov.tr adresinden incelenebilecek. T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri ile kendi cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, cevapların ve cevap anahtarının yer aldığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı inceleyebilecek. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilecek.
DGS CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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