DGS tercih işlemleri için ÖSYM'den tarih verildi mi?
İki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşların girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklanmasıyla birlikte merak edilen bir diğer konu da tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı oldu. Peki, 2019 DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından günler geçti ancak henüz tercih kılavuzu yayımlanmadı. DGS'ye katılım sağlayan on binlerce vatandaş, yoğun şekilde 'DGS tercihleri ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.
ÖSYM 2019 DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak geçen yıl DGS tercih süreci ağustos ayında başlamıştı. Bu bilgiler doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzunun 15 Ağustos tarihinde yayımlanması beklenebilir. Detaylar yer aldıkça haberimizin içerisine eklenecektir.
TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.
Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.
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