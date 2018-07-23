DGS soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 21 Temmuz Cumartesi günü Türkiye çapında gerçekleşti. Bu yıl ilk kez 81 ilde gerçekleşen DGS’ye yoğun katıl oldu. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, şimdi soru- cevap ve sonuç araştırması yapıyor. Peki, DGS soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar girdiği DGS, geride bıraktığımız hafta sonu tamamlandı. Önceki yıllarda 17 ilde yapılan DGS, sınava erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu sene ilk defa 81 ilde yapıldı. Sınavda adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru için 150 dakika süre verildi. Alacakları puana dair öngörüde bulunmak isteyen adaylar şimdi büyük bir heyecanla soru-cevap duyurusu bekliyor. Peki, DGS soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Uygulanan sınavın akabinde, soruların ve cevapların açıklanacağı tarih henüz belli değil. Soruların, sınav gününden sonra bir hafta içerisinde yayınlanması tahmin ediliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yıl içerisinde gerçekleştirdiği pek çok sınavdan biri DGS’nin sonuçları, 16 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Tercih işlemleri ne zaman yapılacaktır?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.
DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme söz konusu olacak mı?
Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
2018-DGS sınav sonucumu daha sonra kullanabilir miyim?
Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.
ÖSYM'DEN EĞİTİM BİLGİLERİNİN KONTROLÜ İÇİN DUYURU
2018-DGS başvurularında, yöksis’den eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 24 Temmuz 2018 tarihinde açılacaktır.
Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.
https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan Meslek Yüksek Okul Müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceklerdir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle