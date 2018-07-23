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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.07.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

DGS soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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DGS soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 21 Temmuz Cumartesi günü Türkiye çapında gerçekleşti. Bu yıl ilk kez 81 ilde gerçekleşen DGS’ye yoğun katıl oldu. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, şimdi soru- cevap ve sonuç araştırması yapıyor. Peki, DGS soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar girdiği DGS, geride bıraktığımız hafta sonu tamamlandı. Önceki yıllarda 17 ilde yapılan DGS, sınava erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu sene ilk defa 81 ilde yapıldı. Sınavda adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru için 150 dakika süre verildi. Alacakları puana dair öngörüde bulunmak isteyen adaylar şimdi büyük bir heyecanla soru-cevap duyurusu bekliyor. Peki, DGS soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Uygulanan sınavın akabinde, soruların ve cevapların açıklanacağı tarih henüz belli değil. Soruların, sınav gününden sonra bir hafta içerisinde yayınlanması tahmin ediliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yıl içerisinde gerçekleştirdiği pek çok sınavdan biri DGS’nin sonuçları, 16 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Tercih işlemleri ne zaman yapılacaktır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme söz konusu olacak mı?

Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

2018-DGS sınav sonucumu daha sonra kullanabilir miyim?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

ÖSYM'DEN EĞİTİM BİLGİLERİNİN KONTROLÜ İÇİN DUYURU

2018-DGS başvurularında, yöksis’den eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 24 Temmuz 2018 tarihinde açılacaktır.

Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan Meslek Yüksek Okul Müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceklerdir.

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