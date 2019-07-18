DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ön lisan mezunlarının lisan eğitimlerini tamamlamak için girdikleri DGS, 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanmıştı. Başarılı olup olmadıklarını merak eden adaylar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Başvuru süreci 26 Nisan-8 Mayıs 2019 tarihinde sona eren 2019 DGS, 30 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. Sınav hazırlık sürecini geride bırakan adaylar, şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. ÖSYM, sınavın sonuç tarihini günler öncesinden duyurmuştu. 2019 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) 25 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecek.
DGS PUANININ HESAPLANMASI NASIL OLACAK?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
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