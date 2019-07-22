DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı için tarih verdi!
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) için geri sayım devam ediyor. 30 Haziran Pazar günü gerçekleşen DGS sınavının ardından, gözler ÖSYM'de yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınava dair detaylar.
DGS sınavının ardından haftalar geçtikten sonra, 2019-Dikey Geçiş Sınavı sonuçları binlerce aday tarafından merak konusu oldu. Sonuçlarının açıklanmasınına ardından bir sonraki aşama olan DGS tercih süreci başlayacak. İşte, 2019 DGS sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler.
2019-DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
DGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
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