DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarih
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bu yıl 81 ilde yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan yüz binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 21 Temmuz'da yapılan ve 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soruya yanıt veren vatandaşlar şimdi, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklama haberine odaklanmış durumda. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan ve 388 bin 215 adayın başvuru yaptığı DGS'nin sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dört yıllık lisans programlarına geçiş için sınava giren ön lisans mezunu adaylar, sınavdan sonra yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarını da incelemişti. İşte, DGS'ye katılım sağlayan vatandaşların bir numaralı gündem maddesi olan 'DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna ÖSYM'nin verdiği yanıt...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı geçtiğimiz 21 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan sınavda ter döken adaylar, 120 soru için verilen 150 dakikada sorulara yanıt bulmaya çalışmıştı.
Gözler şimdi ise ÖSYM tarafından ilan edilecek sonuç açıklama haberine çevrildi. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilir ve sonucunu anında öğrenebilirsiniz.
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