DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey geçiş tercihleri ne zaman?
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) geçtiğimiz hafta tamamlandı. Gözler şimdi, on binlerce adayın katıldığı sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu 2019 DGS, 30 Haziran Pazar günü 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. Sınavda 120 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Şimdi ise sonuçların açıklanması ve ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2019-DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle