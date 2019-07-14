DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı puan hesaplaması nasıl yapılır?
30 Haziran 2019 tarihinde yurt genelinde düzenlenen 2019-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ediyor. Sınav sonrası, soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından, netlerine yönelik bilgi sahibi olan adaylar, ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sonuçlarını öğrenecek olan öğrenciler, puanlarına uygun lisans programlarına yerleşecekler. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı puan hesaplaması nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), DGS'nin ardından, soru ve cevap anahtarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Soru ve cevapları gören adaylar, sınav başarılarına yönelik bilgi sahibi oldu. Sonuçlar için geri sayım sürerken, puan hesaplamalarıyla ilgili araştırmalar da devam ediyor. 2019-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı hesaplanacak. İşte, 2019 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve puan hesaplama sistemine yönelik bazı bilgiler.
ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 30 Haziran'da düzenlenen 2019-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
DGS PUANININ HESAPLANMASI NASIL OLACAK?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
TERCİHLERİN YAPILMASI
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih
Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.
Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.
Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.
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