DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS saat kaçta açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Temmuz'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Erken saatlerden itibaren ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasını kontrol eden çok sayıda vatandaş, DGS sonuçlarının saat kaçta ve ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS saat kaçta açıklanacak?
Yaklaşık üç haftadır heyecanla beklenen DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 16 Ağustos'ta yani bugün açıklanması beklenen DGS sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin açıklamasının ardından beklenti içine giren vatandaşlar, 'DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' ve 'DGS saat kaçta açıklanacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte konuya dair detaylar...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuçlar henüz açıklanmadı, açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilir ve sonucunu anında öğrenebilirsiniz.
TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekleyecek. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz aracılığıyla üniversite ve bölüm tercihleri tamamlanacak.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar
tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
En çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
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