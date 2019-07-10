DGS sonuçları (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ÖSYM tarafından 30 Haziran Pazar günü 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. 120 sorudan oluşan DGS 2019 oturumunu geride bırakan adaylar şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. Sonuçların açıklanması ve tercih kılavuzunun yayımlanması ardından yerleştirmeler için başvurular alınacak. Peki, DGS sonuçları (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam edebilmek için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) tamamlanması ardından farklı sorular gündeme geldi. Soru-cevap duyurusuyla netleri üzerinden tahmin yürüten adaylar, “DGS sonuçları (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman alınacak?” Sorularına yanıt arıyor.
Sonuçlar 25 Temmuz'da açıklanacak
Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. 2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
DGS tercihleri nasıl yapılacak?
DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecek.
Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek.
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