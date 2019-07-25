DGS sonuçları bugün açıklanmayacak mı? ÖSYM'den bilgi geldi mi?
DGS sonuçları için ÖSYM'den 11.00 itibariyle herhangi bir duyuru gelmemesiyle birlikte birçok kişi, DGS sonuçları bugün açıklanmayacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı DGS sonuçları için ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre açıklama bugün yapılacak. Peki, DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖSYM'nin takviminde herhangi bir değişiklik olmaması halinde bugün açıklanması beklenen DGS sonuçları için beklentiler devam ediyor. 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavda ter döken binlerce adayın 4 yıllık bir fakülteye girebilmek için merakla araştırdığı DGS sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
DGS sonuçlarının farklı bir tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir bilgi yer almazken, sonuçların gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı an haberimizin içerisinde yer alacak.
DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.
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