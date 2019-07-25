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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

DGS sonuçları bugün açıklanmayacak mı? ÖSYM'den bilgi geldi mi?

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DGS sonuçları bugün açıklanmayacak mı? ÖSYM'den bilgi geldi mi?

DGS sonuçları için ÖSYM'den 11.00 itibariyle herhangi bir duyuru gelmemesiyle birlikte birçok kişi, DGS sonuçları bugün açıklanmayacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı DGS sonuçları için ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre açıklama bugün yapılacak. Peki, DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÖSYM'nin takviminde herhangi bir değişiklik olmaması halinde bugün açıklanması beklenen DGS sonuçları için beklentiler devam ediyor. 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavda ter döken binlerce adayın 4 yıllık bir fakülteye girebilmek için merakla araştırdığı DGS sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. 

DGS sonuçlarının farklı bir tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir bilgi yer almazken, sonuçların gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı an haberimizin içerisinde yer alacak.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

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