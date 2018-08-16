2018 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı... DGS sonuçları sorgulama ekranı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem Haberleri2018 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı... DGS sonuçları sorgulama ekranı
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Gündem
16.08.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

2018 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı... DGS sonuçları sorgulama ekranı

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2018 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı... DGS sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları açıklandı. 388 bin 215 adayın başvuru yaptığı sınavda, adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru yöneltilmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından 2018 DGS'ye katılım sağlayan on binlerce aday, DGS sınav sonuçlarını nasıl ve nereden sorgulayabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, DGS sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) günlerdir heyecanla beklenen sonuçlarını, daha önceden ilan ettiği gibi 16 Ağustos'ta açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da yapılan 2018-DGS Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İşte, DGS sonuç açıklama sayfası...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

İki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşların girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2018 DGS'nin sonuçları açıklandı.

Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günlerdir beklenti içinde olan adaylar, kendi sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan kişiler, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilir.

DGS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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