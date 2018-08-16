2018 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı... DGS sonuçları sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları açıklandı. 388 bin 215 adayın başvuru yaptığı sınavda, adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru yöneltilmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından 2018 DGS'ye katılım sağlayan on binlerce aday, DGS sınav sonuçlarını nasıl ve nereden sorgulayabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, DGS sonuçları nasıl sorgulanır?
ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) günlerdir heyecanla beklenen sonuçlarını, daha önceden ilan ettiği gibi 16 Ağustos'ta açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da yapılan 2018-DGS Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İşte, DGS sonuç açıklama sayfası...
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
İki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşların girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2018 DGS'nin sonuçları açıklandı.
Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günlerdir beklenti içinde olan adaylar, kendi sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan kişiler, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilir.
DGS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle