DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2019 DGS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) sayılı günler kala, sınav yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav giriş belgeleri, kurumun internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki, DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, merakla araştırılan DGS sınav giriş yerleri ile ilgili bilgiler.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam etmeleri için, 30 Haziran 2019 tarihinde DGS sınavı 81 il merkezinde düzenlenecek. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM, 2019-DGS sınav giriş belgelerinin, sınava girecek olan adaylar için yayımladı. Duyurunun ardından, adaylar da DGS'ye girecekleri bina/salonu önceden öğrenmek için DGS sınav giriş yerleri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. İşte, DGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı.
DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2019-DGS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yani, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden öğrenilmektedir. Adaylar, TC No ve şifreleri ile sınava girecekleri yer bilgisini sorgulayabilirler.
DGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.
Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav
gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında
bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden
başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:
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