DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşen 2019-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adayların meraklı bekleyişi sürerken, ÖSYM DGS takvimi ile ilgili detayları duyurdu. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sonuçlarıyla ilgili merak edilen bilgiler.
Önlisans, açık öğretim ve meslek yüksekokulu eğitimlerini lisans programlarına dönüştürmek için yüzbinlerce adayın katılım sağladığı DGS, 30 Haziran tarihinde gerçekleşti. Sınavda başarı sağlayan adaylar, tercihlerini yaparak puanlarına uygun lisans programlarına yerleşecekler. DGS'nin üzerinden haftalar geçmesi ile adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, ÖSYM'nin takvimine göre,Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının erişme açılacağı tarih.
ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019-DGS sonuçları, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
DGS PUANININ HESAPLANMASI NASIL OLACAK?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
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