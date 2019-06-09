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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.06.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Sınav öncesi önemli bilgiler

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DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Sınav öncesi önemli bilgiler

DGS sınav giriş yerleri, eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla çıkarmak üzere sınava girecek olan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bu yıl 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan DGS için sınav giriş yerleri, birçok öğrencinin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri ve belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

DGS sınav giriş yerleri, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen vatandaşların sorguladığı konular arasında yer buldu. Peki, DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, sınava dair bazı bilgiler

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM'nin işleyişine göre DGS giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce ÖSYM AİS aracılığıyla erişime açılacak. Sınav giriş belgeleri adreslere postalanmayacak.

Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önceden gidip görmem gerekir mi?

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir.

Sınava Giriş Belgeleri üzerinde adayların sınava gecikmelerini önlemek amacıyla sınav binalarının konum bilgilerinin yer aldığı Quick Response Code (QR kod) yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgeleri üzerine yerleştirilen QR kod sayesinde sınava girecekleri binanın konumunu kolaylıkla öğrenebileceklerdir. Bu sistemi kullanabilmek için QR kod okuyucu programlarından herhangi birinin yüklü olduğu cep telefonunun kamerasından, Sınava Giriş Belgesi çıktısı üzerindeki kod parçacığını okutmak ve okuyucu yazılımın ilgili linki açmasına izin vermek yeterlidir. Bu özelliği kullanarak adaylar, sınav binalarına ulaşım yollarını ve sürelerini kolaylıkla görebilecektir

Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

 

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