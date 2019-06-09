DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Sınav öncesi önemli bilgiler
DGS sınav giriş yerleri, eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla çıkarmak üzere sınava girecek olan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bu yıl 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan DGS için sınav giriş yerleri, birçok öğrencinin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri ve belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
DGS sınav giriş yerleri, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen vatandaşların sorguladığı konular arasında yer buldu. Peki, DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, sınava dair bazı bilgiler
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM'nin işleyişine göre DGS giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce ÖSYM AİS aracılığıyla erişime açılacak. Sınav giriş belgeleri adreslere postalanmayacak.
Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önceden gidip görmem gerekir mi?
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir.
Sınava Giriş Belgeleri üzerinde adayların sınava gecikmelerini önlemek amacıyla sınav binalarının konum bilgilerinin yer aldığı Quick Response Code (QR kod) yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgeleri üzerine yerleştirilen QR kod sayesinde sınava girecekleri binanın konumunu kolaylıkla öğrenebileceklerdir. Bu sistemi kullanabilmek için QR kod okuyucu programlarından herhangi birinin yüklü olduğu cep telefonunun kamerasından, Sınava Giriş Belgesi çıktısı üzerindeki kod parçacığını okutmak ve okuyucu yazılımın ilgili linki açmasına izin vermek yeterlidir. Bu özelliği kullanarak adaylar, sınav binalarına ulaşım yollarını ve sürelerini kolaylıkla görebilecektir
Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.
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