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    DGS ne zaman yapılacak? İşte yeni sınav tarihi

    Hürriyet Haber
    19.06.2018 - 13:20 | Son Güncelleme:

    Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ne zaman yapılacağı, sınava katılmayı planlayan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Daha önce açıklandığı üzere 8 Temmuz tarihinde yapılması öngörülen DGS, bu tarihin erken seçim sürecine denk gelmesi nedeniyle ertelenmişti. Vatandaşlar şimdi DGS'nin yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki, DGS ne zaman yapılacak? DGS'ye kaç gün kaldı?

    Ön lisans mezunlarının girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan DGS'nin bu yıl hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Sınava girmek isteyen öğrenciler, DGS'nin ne zaman yapılacağını ve sınava kaç gün kaldığını sorguluyor. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı yeni DGS sınav tarihi ve 2018 DGS hakkında detaylı bilgiler...

    DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

    DGS için artık sayılı günler kaldı. Başvuruları 16-24 Mayıs tarih aralığında alınan 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Normal şartlar altında 8 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS erken seçim sürecine denk gelmesi nedeniyle bu tarihe ertelendi.

    Sınava kısa bir süre kala sınav tarihinin yanı sıra sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağı da merak konusu oldu. DGS sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak eden adaylar bu konu hakkında da araştırma yapıyor.

    ÖSYM, DGS'nin giriş yerlerini henüz açıklamadı. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

     

    Etiketler: DGS ne zaman yapılacak? , son dakika , haberler
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