DGS ne zaman yapılacak? 2019 DGS'ye kaç gün kaldı?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçişleri için uygulanacak olan, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2019 etabı için sayılı günler kaldı. Son olarak geçtiğimiz günlerde geç başvuruları tamamlanan 2019 DGS için artık son viraja girildi. Peki, DGS ne zaman yapılacak? 2019 DGS'ye kaç gün kaldı?
Sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testinin uygulanacağı ve adaylara 150 dakika sürenin verileceği DGS için heyecan dorukta. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen vatandaşların katılım sağlayacağı sınavın tarihi, haziran ayının gelmesiyle birlikte yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Bu yıl Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. Sınavda adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru için 150 dakika süre verilecek. Sınav yerleri bilgisinin sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.
DGS’de alınan puanlar 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS sonuçları ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
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