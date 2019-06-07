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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.06.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

DGS ne zaman yapılacak? 2019 DGS'ye kaç gün kaldı?

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DGS ne zaman yapılacak? 2019 DGS'ye kaç gün kaldı?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçişleri için uygulanacak olan, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2019 etabı için sayılı günler kaldı. Son olarak geçtiğimiz günlerde geç başvuruları tamamlanan 2019 DGS için artık son viraja girildi. Peki, DGS ne zaman yapılacak? 2019 DGS'ye kaç gün kaldı?

Sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testinin uygulanacağı ve adaylara 150 dakika sürenin verileceği DGS için heyecan dorukta. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen vatandaşların katılım sağlayacağı sınavın tarihi, haziran ayının gelmesiyle birlikte yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Bu yıl Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. Sınavda adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru için 150 dakika süre verilecek. Sınav yerleri bilgisinin sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

DGS’de alınan puanlar 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS sonuçları ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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