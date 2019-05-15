DGS geç başvurusu ne zaman yapılacak? Geç başvuru ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınav ı(DGS) başvuru süreci tamamlandı. 30 Haziran’da gerçekleşecek olan DGS’nin başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki DGS geç başvurusu ne zaman yapılacak?
Eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenlerin başvuruda bulunduğu DGS için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), tarafından gerçekleştirilen pek çok sınavdan biri olan DGS’ye başvurular 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında alındı. Bu tarihler arasında başvuruda bulunamayanlar için de 1 günlük geç başvuru tarihi belirlendi.
DGS GEÇ BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Adayların geç başvuru günü olan 21 Mayıs’ta hem başvuruda bulunması hem de 180 TL olan başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Başvurular https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda alınıyor.
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