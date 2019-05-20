DGS geç başvuruları ne zaman?
2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), düzenlenen sınava, belirtilen tarihler arasında çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan adaylar, geç başvuru günü uygulaması kapsamında, sınav ücretini yatırarak, 2019 DGS için başvurularını tamamlayabilir. Peki, DGS geç başvuruları ne zaman?
Çeşitli sebepler nedeniyle DGS başvurusunda bulunamayan vatandaşları yakından ilgilendiren geç başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, merak konusu oldu. İşte, 2019 DGS geç başvuruları için ÖSYM'nin belirlediği tarih...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak DGS için geç başvurular, 21 Mayıs Salı günü yapılacak.
Sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testinin uygulanacağı ve adaylara 150 dakika sürenin verileceği DGS'de geç başvurular, 23:59'a kadar tamamlanacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranacak.
Bu yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle