DGS geç başvuruları başladı | DGS geç başvurusu nasıl yapılır?
30 Haziran Pazar günü 81 il merkezinde yapılacak 2019-DGS için geç başvurular bugün başladı. Bir ön lisans programından mezun adaylardan yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler ile son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenler, 2019-DGS'ye başvurabilecek. Peki, DGS geç başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. ÖSYM'nin Twitter hesabından DGS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, adayların DGS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak DGS için geç başvurular bugün başladı. 2019-DGS'ye girecek adaylar, geç başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek. DGS için belirlenen geç başvuru ücreti ise 180 lira oldu.
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DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
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