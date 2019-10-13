DGS ek yerleştirme tercihi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek tercih ya da bir diğer ifade ile ek yerleştirme işleminin sonuçlarına yönelik bekleyiş devam ediyor. Ek tercih işlemine umut bağlayan binlerce aday, DGS ek tercih sonuçlarına göre hareket edecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019-DGS ek tercih işlemleri 7 Ekim'de sona erdi. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden aldıkları önlisans eğitimlerini dört yıllık programlara tamamlamak isteyen vatandaşlar, 2019-DGS ek tercihlerinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, ÖSYM'nin açıklayacağı DGS ek tercih sonuçları hakkında ayrıntılar...
4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı DGS ek tercih sonuçları ekim ayı içerisinde erişime açılacak.
2019 DGS ek tercih işlemleri, 7 Ekim Pazartesi günü sona erdi. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde sona eren DGS ek tercihleri için sonuçlar 26 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulursa, bu yıl DGS ek tercih sonuçlarının 17-18 Ekim tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.
Sonuçlar açıklandığı zaman haberlerimizde detaylara ilişkin bilgilere yer vereceğiz.
2018'DE 94 BİN ADAY YERLEŞMİŞTİ
DGS ek tercih sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl 180 bin 717 aday tercih yapmış, 94 bin 388 aday bir programa yerleşmişti. 35 bin 746 kişilik kontenjan ise boş kalmıştı.
94 bin 388 adaydan 65 bin 832'si ise açıköğretim programlarına yerleşirken, 20 bin 86 aday örgün eğitime dahil oldu. 35 bin 746 kişilik boş kontenjanın 33 bin 818'ini ise açıköğretim programları oluşturdu.
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