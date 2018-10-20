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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.10.2018 - 23:31, Son Güncelleme:

DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

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DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

2018 DGS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AİS sistemi üzerinden ek tercih başvurularını tamamlayan öğrenciler, şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç açıklama haberine odaklandı. Konu hakkında sürekli ÖSYM'nin internet sitesini güncelleyen öğrenciler, sonuçlar hakkında bilgi almak istiyor. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek yerleştirme sonuçları pek çok öğrencinin bir numaralı gündem maddesi oldu. Konu hakkında beklenti içinde olan ve ÖSYM'den gelecek haberlere kilitlenen öğrenciler, Sürece ilişkin bilgi almak adına internette sorgulama yapıyor. İşte, DGS ek yerleştirme sonuçları hakkında detaylar...

Geçtiğimiz yıl 24 Ekim tarihinde alınan DGS ek tercihleri, 6 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da aynı süreç ele alınırsa, DGS ek tercih sonuçlarının en geç 30 Ekim tarihinde erişime açılması beklenmektedir. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre de değişkenlik gösterebilir. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

MAZERET KAYDI İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adaylardan mazereti kabul edilenlerin kaydının, 26 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacağı bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10 Ekim 2018 tarihli toplantısında; 2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama kapsamında Başkanlığımızca üniversitelerimize yerleştirilen adaylar ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucu ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 26 Ekim 2018 tarihine kadar kaydının yapılmasına kara verildi.

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